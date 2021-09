Am 9/11-Jahrestag : Taliban hissen Flagge am Präsidentenpalast in Kabul

Taliban hissen Flagge am Präsidentenpalast in Kabul

Am 9/11-Jahrestag

Vor der amerikanischen Botschaft in Kabul ist die Flagge der Taliban an die Wand gezeichnet worden. Foto: AP/Bernat Armangue

Kabul Während die USA an die Terroranschläge vom 11. September 2001 erinnern, signalisieren die Taliban, dass sie Kabul wieder unter Kontrolle haben. Über dem Präsidentenpalast weht ihre Flagge, verschleierte Frauen werben für die Islamisten.

Der 11. September 2001 war der Tag, der die letzte Herrschaft der Taliban in Afghanistan besiegelte. Keine drei Monate später waren die militanten Islamisten, die den Anschlagsplanern von damals Unterschlupf gewährt hatten, nicht nur aus Kabul , sondern auch aus ihrer letzten Bastion in Kandahar vertrieben. Jetzt, auf den Tag genau 20 Jahre später, hissen sie wieder ihre weiße Flagge mit einem Vers aus dem Koran über dem Präsidentenpalast.

Mit dem Hissen der Flagge just am 20. Jahrestag der Anschläge habe die Arbeit der Übergangsregierung offiziell begonnen, sagt der Multimedia-Chef der Kulturkommission der Taliban, Ahmadullah Muttaki. Es sei eine kleine Zeremonie ohne viel Pomp gewesen, die Aufgabe habe der neue Ministerpräsident Mullah Mohammed Hassan Achund persönlich übernommen. Die Bekanntgabe der neuen, nur aus Männern bestehenden Regierung am Dienstag hatte vorerst Hoffnungen begraben, die Taliban könnten andere Kräfte und gar Frauen einschließen.