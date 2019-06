Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Normandie-Landung : Der große Auftritt für die Helden des D-Day

Donald Trump, First Lady Melania Trump, Emmanuel Macron und Brigitte Macron betrachten eine Karte mit den Landungsabschnitten. Foto: AP/Ian Langsdon

In der Normandie gedenken Donald Trump und Emmanuel Macron am Donnerstag der Invasion der Alliierten vor 75 Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Knut Krohn, Colleville-sur-Mer

Aufrecht sitzen die Veteranen in den ersten Reihen – so aufrecht, wie es ihnen ihr Alter noch erlaubt. Die meisten dieser weit über 90 Jahre alten Männer haben sich ihre Tapferkeitsorden an die Brust geheftet, manche tragen Mützen mit der Aufschrift D-Day-Überlebender. Die 160 Männer scheinen jede Sekunde dieser überwältigenden Feier mit all ihrem Pomp auf dem Militärfriedhof in Colleville-sur-Mer in sich aufzusaugen, denn die meisten der Veteranen ahnen, es wird ihr letzter großer Auftritt sein. Wie viele dieser Helden werden zum nächsten Jubiläum in fünf Jahren noch am Leben sein? Wer wird ihre Geschichten dann weitererzählen?

Am 6. Juni vor genau 75 Jahren haben sich diese Männer unter den tödlichen Salven der deutschen Maschinengewehre am Omaha Beach aus den Landungsbooten gestürzt und damit den Anfang vom Ende der Schreckensherrschaft der Nazis besiegelt. Viele ihrer Kameraden sind im Kampf für die Freiheit gestorben, Omaha Beach wird auch Bloody Beach genannt, der blutige Strand. Weit über 9000 US-Soldaten liegen an diesem Landungsabschnitt begraben. Die Stätte oberhalb der Felsen wird durch tausende weiße Kreuze und Davidsterne auf grünem Rasen geprägt. Insgesamt mehr als 150.000 Soldaten waren an jenem Morgen in der Normandie gelandet, weit über 4000 alliierte Soldaten fielen während der bis heute größten amphibischen Militäroperation der Geschichte, mehr als 5000 wurden verletzt. Auch die Deutschen erlitten Tausende Verluste.

In einer bewegenden Rede auf dem US-Soldatenfriedhof in Colleville-sur-Mer wendet sich der französische Präsident Emmanuel Macron an die Veteranen. „Wir wissen, was wir Ihnen verdanken: Unsere Freiheit“, sagt er. „Im Namen meiner Nation will ich einfach nur Danke sagen.“ Frankreich werde ihr Opfer nie vergessen.

Doch Macron bringt in seinen Worten nicht nur seinen tiefen Dank an diese Männer zum Ausdruck, seine Rede ist auch weitaus mehr, als ein allgemeiner Appell an die Welt, die Erbschaft des Friedens zu bewahren. Die Rede ist eine direkte Botschaft an den US-Präsidenten Donald Trump, doch noch zu erkennen, wohin der Weg der nationalen Egoismen führen kann. Der mächtigste Mann der Welt sitzt nur wenige Schritte von Macron entfernt und starrt bei diesen mahnenden Worten reglos über das scheinbar endlose Meer der tausenden weißen Kreuze des Friedhofes. Das Verhältnis der beiden Politiker gilt als kühl - auch weil der unberechenbare US-Präsident sein Land aus einigen internationalen Abkommen zurückzog.

Immer wieder setzt der französische Präsident in seiner Rede nach, er erinnert an die Allianz der freien Völker, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Vereinten Nationen und die Nato gegründet hätten. Und Macron wendet sich schließlich mehrere Male persönlich an Trump. Amerika sei niemals größer gewesen, als es sich für die Freiheit anderer geschlagen habe. „Wir dürfen niemals aufhören, das Bündnis der freien Völker mit Leben zu erfüllen“, sagt der französische Staatschef.

Nach diesem fast schon flammenden Plädoyer für mehr Gemeinsamkeit in der internationalen Zusammenarbeit, warten die Beobachter gespannt auf die Rede des US-Präsidenten. Auch er unterstreicht die historische Leistung, an der jeder einzelne Soldat beteiligt war. „Sie haben diesen Boden für die Zivilisation zurückgewonnen,“ erklärt Trump. Die Soldaten damals hätten nicht nur eine Schlacht oder einen Krieg gewonnen, sondern das Überleben der Zivilisation gesichert. „Sie haben unsere Lebensweise für viele Jahrhunderte verteidigt.“ Und an die Adresse der Nationen, die damals zusammen gegen die Nationalsozialisten kämpften, sagt Trump, das gemeinsame Bündnis sei in der Hitze des Kampfes geschmiedet, im Krieg geprüft worden und habe sich in den Segnungen des Friedens bewiesen. „Unser Bündnis ist unzerbrechlich.“

Das lässt manchen aufhorchen, ist doch seit dem Amtsantritt von Trump und seinem Slogan „America First“ das nationalstaatliche Denken wieder im Aufwind. Immer wieder sät der US-Präsident höchstpersönlich Zweifel auch an dem Militärbündnis Nato und droht sogar mit einem Austritt der Amerikaner, sollten die Partner ihre Verteidigungsausgaben nicht nach oben schrauben.

Doch selbst der bekennende Nationalist Donald Trump mäßigt angesichts der historischen Leistung der alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg seine Aussagen, mit denen er so gerne Zwietracht sät. Die Soldaten von damals seien Bürger freier und unabhängiger Nationen gewesen - „vereint in ihrer Verpflichtung gegenüber ihren Landsleuten und Millionen noch ungeborener Menschen“. Der US-Präsident sagt mit Blick auf die Soldaten von damals: „Die außergewöhnliche Stärke entstand durch einen außergewöhnlichen Geist. Das Übermaß an Mut entstand durch ein Übermaß an Glauben.“

Für den Besuch der Präsidenten und Staatschefs zum Gedenken an die Invasion vor 75 Jahren ist an diesem Tag praktisch die halbe Normandie lahmgelegt worden. Straßensperren verhindern an vielen Kreuzungen die Durchfahrt, Soldaten sind an neuralgischen Punkten stationiert, Suchhunde spüren nach Sprengstoff. Dennoch ist befürchtet worden, dass es zu Protesten vor allem gegen Donald Trump im US-Landungsbereichs Omaha Beach kommen könnte. „Alles ist möglich“, sagte der Bürgermeister von Colleville-sur-Mer, Patrick Thomines, noch am Tag vor der Zeremonie. Am Ende sollte er aber mit seiner Vermutung Recht behalten: „Es gibt eine sehr starke Symbolik. Ich denke, dass die Demonstranten wissen, dass es Tage gibt, gewisse Dinge nicht zu tun.

Die Bewohner der Region nehmen das Spektakel überraschend gelassen. „Alle sind es gewohnt. Wir haben das alle fünf Jahre,“ erklärt eine Anwohnerin. Der Aufwand vor fünf Jahren zum 70-jährigen Gedenken sei sogar noch größer gewesen. Damals war allerdings neben dem US-Präsidenten auch der russische Staatschef Wladimir Putin in der Normandie - der fehlte dieses Mal. Das hat seine guten Gründe. Es gab 2014 die große Hoffnung, über diese Art von Diplomatie etwas im Ukraine-Konflikt zu bewegen. Das sogenannte Normandie-Format mit Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland wurde geboren - eine entscheidende Wende brachte die Vermittlung bisher aber nicht. Im Gegenteil, die Spannungen wegen der völkerrechtswidrigen Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch russische Soldaten haben nicht nachgelassen.

Bei Wladimir Putin aber scheint der Ärger äußerst groß, wie ein kleiner Schuljunge von einer gemeinsamen Klassenfahrt ausgeladen worden zu sein. Also plante der Kremlherrscher eine Art Gegenprogramm und lud Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nach Russland ein. Während der Westen seiner Helden gedachte, besuchten beide Politiker den Moskauer Zoo und bestaunten zwei von China ausgeliehene Pandas. Doch der Stachel über die Nicht-Einladung in die Normandie sitzt in Moskau offensichtlich sehr tief. Das Außenministerium in Moskau ließ dieser Tage noch einmal verkünden, der Beitrag der anderen Alliierten möge nicht überbewertet werden. Ohne die „titanische Stärke“ der Sowjetunion sei der Sieg über Hitler damals nicht möglich gewesen. Die Landung in der Normandie am 6. Juni 1944 sei für den Ausgang des Zweiten Weltkriegs nicht „entscheidend“ gewesen, kommt der bittere Hinweis aus Moskau. Vielmehr sei er bereits durch den Sieg der Roten Armee in Stalingrad und Kursk vorgezeichnet gewesen.

Während Wladimir Putin schmollt, klopfen sich während der Feierlichkeiten in der Normandie Donald Trump und Emmanuel Macron immer wieder gegenseitig auf die Schulter. Ob es beim anschließenden Gespräch in der nahen Stadt Caen in Sachen große Weltpolitik ebenfalls harmonisch verläuft, bleibt verborgen. Grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten in Sachen Klimaschutz, Freihandel oder dem Atomabkommen mit dem Iran, lassen allerdings Zweifel aufkommen, dass auch hinter verschlossenen Türen eine ähnlich gute Atmosphäre geherrscht hat.