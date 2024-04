75 Jahre Nato Stoltenberg warnt bei Bündnisgeburtstag vor Alleingängen

„Ich mag den Washingtoner Vertrag“, erklärte Stoltenberg zudem bei der Zeremonie in Brüssel: „Nicht zuletzt, weil er sehr kurz ist.“ Noch nie habe ein Dokument mit so wenigen Worten für so viele Menschen so viel bedeutet. „So viel Sicherheit. So viel Wohlstand und so viel Frieden.“ Der Vertrag war am 4. April 1949 in Washington unterzeichnet worden - in Reaktion auf die Politik der Sowjetunion.