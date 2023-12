Gründung am 10. Dezember 1948 75 Jahre Menschenrechtserklärung

„Die Rechtsnormen übersetzen sich nicht von selbst in die Realität“, erklärt der Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin, Wolfgang Kaleck. Und die Realität der letzten 75 Jahre sind Kriege und Massaker, wie der Menschenrechtsanwalt der dpa sagt. „Immerhin haben wir die Menschenrechtserklärung.“ Sie sei unverzichtbar. Die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Beate Rudolf, sagt: „Die Idee der Menschenrechte ist heute so wirkmächtig wie vor 75 Jahren. Der Gedanke, dass jeder Mensch allein aufgrund seines Menschseins Rechte hat, überall und jederzeit, beflügelt Menschen und beschränkt Staaten.“