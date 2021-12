30 Prozent ab 2027 : Frankreich legt Frauenquoten für Führungsposten fest

Bereits seit zehn Jahren gilt in Frankreich eine Frauenquote von mindestens 40 Prozent für Verwaltungsräte. Foto: dpa/Annette Riedl

Paris Die Unternehmen müssen das Geschlechterverhältnis in ihrer Führungsebene künftig jährlich offen legen. Von der Neuregelung sind Unternehmen mit mindestens 1000 Mitarbeitern betroffen. Von 2030 an soll die Quote noch einmal steigen. Danach sollen Geldstrafen möglich sein.

Frankreich weitet die bereits in Verwaltungsräten geltende Frauenquote auf die komplette Unternehmensführung aus. Von 2017 an müssen mindestens 30 Prozent der Führungskräfte großer Unternehmen weiblich sein. Das geht aus einem am Donnerstag endgültig vom Parlament verabschiedeten Gesetz hervor. „Die Zeit des Teilens in der Wirtschaft ist gekommen", sagte Marie-Pierre Rixain, Abgeordnete der Regierungspartei LREM.

Von der Neuregelung sind Unternehmen mit mindestens 1000 Mitarbeitern betroffen. Von 2030 an steigt die Frauenquote auf mindestens 40 Prozent, wobei es eine zweijährige Übergangzeit gibt. Anschließend sind Geldstrafen möglich. Die Unternehmen müssen das Geschlechterverhältnis in ihrer Führungsebene künftig jährlich offen legen.

Bereits seit zehn Jahren gilt in Frankreich eine Frauenquote von mindestens 40 Prozent für Verwaltungsräte. Im Jahr 2019 waren knapp 44 Prozent der Sitze in Verwaltungsräten der 120 wichtigsten börsennotierten Unternehmen mit Frauen besetzt. Von den Führungskräften waren im selben Jahr allerdings nur 19 Prozent weiblich.

"Die Glasdecke zwischen der Unternehmensführung und den Verwaltungsräten ist undurchlässig geblieben", bedauerte die Gleichstellungsministerin Elisabeth Moreno.

