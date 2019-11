Tschechien : Ein heißer Prager Herbst

Prag 30 Jahre nach der Revolution demonstrieren wieder Hunderttausende Tschechen.

Im Grunde sind es Selbstverständlichkeiten, die Mikulás Minár einfordert. „Wir wollen Politiker, die nicht lügen und stehlen, sondern die Regeln der Demokratie respektieren“, sagt der 26-jährige Prager Philosophiestudent. In Tschechien aber sind das keine Allgemeinplätze, sondern Existenzfragen. Zumindest sieht das Minár so, der Organisator der Kampagne „Eine Million Augenblicke für die Demokratie“.

Ähnlich denken jedoch Hunderttausende Tschechen, die am Sonnabend auf die Prager Letna-Ebene kamen, um gegen die Regierung von Ministerpräsident Andrej Babis zu demonstrieren. Der populistische Premier, so lautet ihr Vorwurf, sei korrupt, missachte die Spielregeln der Demokratie und gefährde auf diese Weise das Erbe der Samtenen Revolution von 1989.

So gesehen hätte es für die Demonstranten kein besseres Datum als dieses Wochenende geben können, um ihren Protest auf die Straße zu tragen und der Regierung mitten im graukalten November einzuheizen. Denn genau vor 30 Jahren, am 16. und 17. November 1989, hatte in Bratislava und Prag unter Führung des Dichters Václav Havel jene Revolte ihren Lauf genommen, die den rasanten Untergang der kommunistischen CSSR einleitete. Gut eine Viertelmillion Menschen erinnerte am Samstag auf der Letna-Ebene an das Ereignis und forderte eine Erneuerung der Demokratie, unter Berufung auf die Freiheitskämpfer von einst. „Wir müssen den Rechtsstaat stärken und die Gleichheit vor dem Gesetz durchsetzen“, sagte der ehemalige Havel-Vertraute und Weihbischof Václav Maly.