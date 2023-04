20 Jahre Erdogan Wie der türkische Präsident weiter regieren möchte

20 Jahre später klingen diese Worte für viele wie aus einer anderen Welt. Erdogan (69) - seit 2003 Ministerpräsident und seit 2014 Staatspräsident - hat heute fast alle Macht in seinen Händen. Dennoch wirkt er so schwach wie nie. Ein Bündnis aus sechs Parteien hat mit seinem Kandidaten Kemal Kilicdaroglu (74) gute Chancen, Erdogan am 14. Mai zu schlagen. Opposition und Regierung bezeichnen die Parlaments- und Präsidentenwahlen als Schicksalswahl. Beobachter halten das nicht für übertrieben. „Für die Türkei geht es an der Urne um die Frage Autoritarismus oder Demokratie“, sagt Gönül Tol, Direktorin des Türkei-Programms am Nahost-Institut in Washington.