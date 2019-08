20 Jahre an der Spitze : Russlands Trauma, Putins Auftrag

Im Schmetterling-Stil: Putin während eines Urlaubs im Süden Sibiriens im August 2009. Foto: AFP/ALEXEY DRUZHININ

Moskau Vor 20 Jahren übergab Boris Jelzin den Schlüssel zur Macht an seinen Geheimdienstchef Wladimir Putin. Eine neue Zeitrechnung begann.

Von Ulrich Krökel

Die historischen Bilder zeigen einen schmächtigen und eher kleinen Mann. Mit seinen 46 Jahren steht er wie ein Schüler vor dem übermächtig wirkenden, einen halben Kopf größeren Präsidenten Boris Jelzin. Es ist der 9. August 1999, und Jelzin hat Wladimir Putin, den unscheinbaren Chef des Geheimdienstes FSB, soeben zum russischen Ministerpräsidenten ernannt. Wohl kein Beobachter der Kremlzeremonie ahnt in diesem Moment, dass er Weltgeschichte miterlebt. Doch so ist es. Denn in Wahrheit ist Jelzin schwach, nicht Putin.

Der Petersburger Arbeitersohn, der Jura studiert und beim KGB Karriere gemacht hat, ergreift die Chance. Er führt Krieg in Tschetschenien und erwirbt sich erste Popularität. Pünktlich zur Jahrtausendwende legt der herzkranke, von der Liebe zum Wodka gezeichnete Jelzin das Schicksal Russlands in die Hände Putins. Anfangs halten viele in Moskau den neuen Präsidenten noch für leicht lenkbar. Doch das erweist sich als grandioser Irrtum. Heute, 20 Jahre später, ist Putin nicht nur einer der erfahrensten, sondern längst auch einer der mächtigsten Staatenlenker weltweit. Er wird im Inland wie im Ausland bewundert und gefürchtet, verehrt und gehasst. Eines aber schwingt immer mit, wenn die Rede auf Putin kommt: Respekt.

Tatsächlich kreiste Putins Präsidentschaft von Anfang an um die Wiedergewinnung von nationaler Würde. Denn Russland lag am Ende der Jelzin-Jahre am Boden. Nach dem Untergang der Sowjetunion war das Riesenreich in Anarchie verfallen. Der Staat zahlte keine Renten und Gehälter mehr. Die berüchtigten Oligarchen, die nichts anderes waren als Mafiapaten, rissen mittels Mord und Terror das Volkseigentum an sich. 1998 raubte die Rubel-Krise den Bürgern die letzten Ersparnisse. Im Jahr darauf vollzog die Nato ihre erste Osterweiterung.

Wer die Putin-Ära bilanzieren will, muss zuallererst an dieses russische Trauma erinnern, das mit dem Untergang des Imperiums einherging. Es ist der Schlüssel zu allem. Dem neuen Präsidenten gelang es zwar dank sprudelnder Einnahmen aus Öl- und Gasgeschäften schnell, die Lage im Innern zu stabilisieren. In der Außenpolitik waren die Dinge aber komplizierter.

Anfangs setzte Putin auf eine Annäherung an den Westen, wie seine Rede in Berlin im September 2001 zeigte. Im Bundestag bot er auf Deutsch eine neue Partnerschaft zwischen Ost und West an. „Wir tun dies als ein Volk, das gute Lehren aus dem Kalten Krieg gezogen hat.“ Unter dem Strich schlug Putin nichts Geringeres als Russlands Integration in Europa vor, ohne „den großen Wert der Beziehungen zu den USA in Zweifel zu ziehen“.

Sprache, Tonfall und Inhalt änderten sich jedoch bald. Als Putin 2007 ans Mikrofon der Münchner Sicherheitskonferenz trat, zeichnete er auf Russisch das Bild einer Welt „mit einem einzigen Hausherren: In der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft wird das System der USA anderen Nationen übergestülpt“. Das sei tödlich für alle. Vielen Zuhörern stand der Schock ins Gesicht geschrieben, als hätten sie erst jetzt begriffen, was zwischen 2001 und 2007 passiert war.

Nach dem Terror von New York hatten die USA noch mit russischer Unterstützung in Afghanistan interveniert. 2003 aber stellte sich Putin an der Seite des französischen Präsidenten Jacques Chirac und des deutschen Kanzlers Gerhard Schröder gegen die US-Invasion im Irak. Vergeblich. Erfolglos blieb auch Putins Widerstand gegen das Ausgreifen der Nato nach Osten: Im März 2004 traten weitere sieben Länder des ehemaligen Sowjetblocks der Militärallianz bei. In Russland wuchsen Einkreisungsängste, und als im Herbst 2004 in der Ukraine die prowestliche Revolution in Orange losbrach, die von US-Polittechnologen unterstützt wurde, stand die Drohung eines „Regime Change“ auch in Moskau im Raum.