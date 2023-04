Nach Angaben der Palästinenser 15-Jähriger offenbar bei israelischem Militäreinsatz getötet

Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland ist nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums am Montag ein 15-Jähriger getötet worden. Der Jugendliche habe bei dem Vorfall in einem Flüchtlingslager bei Jericho Schussverletzungen am Kopf, der Brust und im Bauchbereich erlitten, teilte das Ministerium mit. Die israelische Armee bestätigte zunächst lediglich, israelische Truppen seien zu einem Einsatz in dem Lager gewesen.