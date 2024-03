13 Jahre Krieg in Syrien Kriegsgebeuteltes Land versinkt im Drogensumpf

Mehr als 80 Prozent der drogenabhängigen Syrer seien männlich. Ein Großteil davon sei nicht einmal 30 Jahre alt. Verbreitet sei der Konsum in allen Gebieten: Rund 50 Prozent der Konsumenten lebten in den Oppositionsgebieten im Nordwesten des Bürgerkriegslands, rund 20 Prozent in den von der Regierung kontrollierten Gebieten, und 30 Prozent lebten im Asyl im Ausland. Syrien selbst gelte der Studie zufolge als das Land mit der höchsten Zahl an Drogenabhängigen in der arabischen Region.