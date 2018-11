Weltkriegs-Gedenkfeier: 101-Jährige verwechselt Angela Merkel mit Brigitte Macron

Rethondes Das passiert Bundeskanzlerin Angela Merkel vermutlich nicht allzu oft: Eine 101-jährige Dame hat die Bundeskanzlerin bei einer Gedenkfeier zum Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs verwechselt. Die Seniorin hielt Merkel für die Ehefrau des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

In der nordfranzösischen Gemeinde Rethondes wurde vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg beendet: Am 11. November 1918 unterzeichneten die Deutschen und die Allierten auf einer Lichtung in der Nähe der Orts in einem Eisenbahnwaggon den Waffelstillstand.