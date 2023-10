100 Jahre Türkei Taksim-Platz in Istanbul – ein Schicksalsort

Um ihr Recht auf Bildung einzufordern, demonstrierte Kazanir damals mit Gleichgesinnten vor der Universität Istanbul. „Noch heute fühle ich diese kalten Steine im Gesäß, wenn ich an dem Platz vorbeikomme”, sagt sie. Kazanir schloss sich der Bewegung von Erdogan an, der damals Oberbürgermeister von Istanbul war. Vor 21 Jahren an die Regierungsmacht in Ankara gewählt, schaffte die AKP die Kopftuchverbote ab. „Heute können sich junge Leute an allen öffentlichen Räumen, Institutionen und Schulen wohlfühlen, ob mit Kopftuch oder ohne“, sagt Kazanir. „Wir leben in der freiesten Zeit, die das türkische Volk je gekannt hat.“