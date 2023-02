Fotos Verteidigungsminister Boris Pistorius besucht Truppen in Augustdorf

Boris Pistorius (SPD, 2.v.r), Verteidigungsminister, steigt aus einem Hubschrauber der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Pistorius besucht das Panzerbataillon 203 der Bundeswehr in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne im Nordrhein-Westfälischen Augustdorf. Die Einheit ist mit Kampfpanzern vom Typ Leopard 2A6 ausgestattet. Nach der Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von 14 Leopard-2-Panzern an die Ukraine will sich der Minister über die Leistungsfähigkeit des Waffensystems informieren.