Bericht des NRW-Innenministeriums : Immer mehr rassistische Straftaten

Düsseldorf Die Zahl antisemitischer und rechtsextremistischer Delikte ist in NRW in den vergangenen 20 Jahren stark gestiegen - obwohl die Kriminalität insgesamt rückläufig war.

Die Hasskriminalität hat auch in NRW in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Insbesondere die Zahl rassistisch motivierter Straftaten stieg von 102 im Jahr 2006 auf 278 im Jahr 2019. Antisemitische Straftaten legten zwischen 2000 und 2019 von 170 auf 315 zu. Überdies wird ein sehr großes Dunkelfeld vermutet, wie aus der Antwort des NRW-Innenministeriums auf eine Anfrage der SPD-Opposition hervorgeht.

Neben der Hasskriminalität wuchs etwa die Zahl der Körperverletzungsdelikte zu Beginn der 2000er Jahre stark an. Zuletzt war jedoch auch hier eine positive Tendenz zu erkennen. In der Statistik schlägt sich nieder, dass die Landesregierung den Kampf gegen sexualisierte Gewalt bei Kindern zu einem ihrer Schwerpunkte gemacht hat: Die Zahl der Tatverdächtigen bei Sexualdelikten nahm von 7452 im Jahr 2000 auf 11.372 im Jahr 2019 zu. Starke Zunahmen gab es auch bei Cyber- und Drogen-Kriminalität.

SPD-Fraktionsvize Sven Wolf kritisierte, dass NRW die niedrigste Aufklärungsquote aller Flächenländer habe. Nur die Stadtstaaten schnitten noch schlechter ab. Manche Ressourcen in NRW seien falsch eingesetzt, meint Wolf. So werde die Verfolgung von Schwarzfahrern zu ernst genommen. Um die genauen Ursachen der niedrigen Aufklärungsquote aufzuklären, forderte Wolf ein Institut für Sicherheitsforschung. Der SPD-Politiker kritisierte weiter, dass die Zahl der Polizisten in diesem Jahr in NRW erstmals wieder unter 40.000 sinke. Die Zahl der Einstellungen könne die der Pensionierungen nicht auffangen. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christos Katzidis, verwies darauf, dass die schwarz-gelbe Landesregierung die Einstellungszahlen bereits von 2000 auf 2660 Kommissaranwärter erhöht habe.