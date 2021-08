Kommentar : Auch Deutschlands Beitrag ist wichtig beim Klimaschutz

Meinung Berlin Auch wenn Deutschland im internationalen Vergleich nur für rund zwei Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist: Wir dürfen uns beim Klimaschutz nicht zurücklehnen. Noch sind viel zu wenige Länder auf dem richtigen Pfad, die Erderwärmung abzubremsen. Das muss sich schnell ändern. Sehr schnell.

Der Weltklimarat wird in seinem neuen Bericht erneut sehr deutlich: Gelingt es der Menschheit nicht, bis zur Mitte des Jahrhunderts drastische Einsparungen der Treibhausgasemissionen umzusetzen, am besten sogar auf netto Null abzusenken, wird es warm. Sehr warm. Bis zu 5,7 Grad Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts halten die Forscher für möglich, wenn die Emissionen weiter stark zunehmen. Zur Erinnerung: Derzeit leiden die Menschen in den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, in den von Bränden zerstörten Regionen Südeuropas und an vielen anderen Orten auf der Welt bereits an den Folgen von etwas mehr als einem Grad Erderwärmung. Nicht auszumalen, wie das Leben auf dem Planeten bei knapp sechs Grad mehr aussähe. Doch auch bei weit geringeren Werten wird es immer mehr Gegenden geben, aus denen Menschen sich zurückziehen müssen. Kriege um Wasser und fruchtbares Land werden zunehmen. Den Klimawandel abzubremsen, ist die wichtigste Menschheitsaufgabe unserer Zeit. Klingt pathetisch? Ist aber so. Die Instrumente für wirksamen Klimaschutz sind mittlerweile ebenso gut erforscht wie der Einfluss des Menschen auf den Wandel. Doch die globale, konsequente Umsetzung grenzt an eine nahezu unmögliche Mission. Deswegen gar nicht erst anfangen? Keine Option. Klimaschutz ist alternativlos. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass auch kleine Räder einen Unterschied machen im großen Getriebe. Deutschland gehört zu den reichsten Industrienationen. Mit rund zwei Prozent Anteil an den Treibhausgasemissionen hält sich das nationale Einsparpotential im weltweiten Vergleich aber in Grenzen. Und dennoch: Auch Deutschlands Beitrag zum Klimaschutz ist wichtig. Natürlich ist es entscheidend, was die Riesen-Emittenten China, USA und andere Nationen mit hunderten Millionen Einwohnern machen. Doch künftig wird es immer stärker auch auf die anderen Länder ankommen. Von den mehr als 190 Staaten, die das Pariser Klimaabkommen unterschrieben haben, sind weniger als zehn auf dem Kurs, die Erderwärmung bei unter 2 Grad abzubremsen, heißt es. Das verdeutlicht, wie viel Überzeugungsarbeit noch nötig ist – und wie viel Unterstützung aus den wohlhabenden Ländern es insbesondere für Schwellenländer braucht. Sie müssen gewaltige Technologiesprünge schaffen, um nicht auf neue Kohlekraftwerke und andere Treibhausgasschleudern angewiesen zu sein. Das braucht viel finanzielle Ressourcen, die im Zentrum künftiger Verhandlungen auf internationalem Parkett stehen sollten. Auch daran muss Deutschland sich maßgeblich beteiligen und eine Vorbildfunktion einnehmen. Wenn es eine stark von zuverlässiger Energieversorgung abhängige Industrienation schafft, gleichzeitig aus Atom- und Kohleverstromung auszusteigen, kann das woanders einen Schub für das Vertrauen in erneuerbare Energien auslösen. Dieses Beispiel zeigt: Der Anfang wird im Kleinen gemacht. Daher muss die nächste Bundesregierung endlich den Dämmerschlaf beenden und mit den Ländern konsequent den Ausbau von Wind- und Solaranlagen vorantreiben.