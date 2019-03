Innere Sicherheit: Auch der Verfassungsschutz soll bei WhatsApp mitlesen dürfen

Berlin Innenminister Seehofer stellt seine digitale Agenda vor, will Huawei vom 5G-Wettbewerb nicht ausschließen und kümmert sich um Cyber-Attacken

Der Verfassungsschutz soll nach dem Willen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mehr Zugriffsrechte auf die Kommunikation der Bürger und die Beobachtung von Minderjährigen bekommen. Ein entsprechendes Gesetzesvorhaben bestätigte der Minister bei der Vorstellung seiner Digitalstrategie. Bislang kann nur das Bundeskriminalamt nach dem Einpflanzen eines Trojaners die verschlüsselten Textnachrichten etwa bei dem Messenger-Dienst „WhatsApp“ mitlesen. Das soll künftig auch dem Verfassungsschutz erlaubt sein. Zudem will Seehofer die derzeit bei 14 Jahren stehende Altersgrenze für Personen senken, die von den Verfassungsschützern beobachtet werden können. Hier denkt das Innenministerium insbesondere an Minderjährige, die von ihren extremistischen Eltern von der Außenwelt „abgekapselt“ werden und zu einer neuen Generation von Terroristen erzogen werden.

Via Twitter : Trump will Souveränität Israels über Golanhöhen anerkennen

Unter dem etwas sperrigen Titel „Onlinezugangsgesetz“ will Seehofer bald mit den Vorbereitungen für eine komplette Umstellung der Behördengänge auf vereinfachte Internetabwicklung beginnen. Sein Ministerium simuliert in Laborversuchen, wie rund 575 Verwaltungsleistungen ab 2022 einfach per Klick erledigt werden können, um die umständlichen Antragsverfahren für Privatpersonen und Unternehmen abzukürzen und zu digitalisieren. Derzeit seien in den Bundesländern zum Beispiel 14 verschiedene Formulare für das Beantragen des Wohngeldes im Umfang zwischen vier und 17 Seiten im Umlauf. Am Beispiel des Kindergeldes erläuterte das Ministerium die künftige Vereinfachung: Wenn das Kind geboren worden sei, würden ohnehin mit der Geburtsurkunde behördliche Daten gesammelt. Die könnten auch für die Kindergeldzahlungen verwendet werden, ohne dass noch ein gesonderter Antrag gestellt werden müsse. Nötig sei allerdings, im Vorfeld gesetzlich den Zugriff auf Bürgerdaten verwaltungsintern auszuweiten.