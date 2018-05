Asyl-Skandal: Grüne zweifeln an Bamf-Leiterin Jutta Cordt

Grüne zweifeln an Cordt als richtige Besetzung für Bamf-Spitze

Berlin Bei der Flüchtlingsbehörde werden neue Unregelmäßigkeiten bekannt. In elf Außenstellen sollen Asylentscheide noch einmal überprüft werden. AfD und FDP fordern einen Untersuchungsausschuss. Der Druck auf die Bamf-Leiterin verstärkt sich weiter.

Unterdessen hat die Behörde Vorwürfe zurückgewiesen, es habe eine Aufklärung der Missstände vertuschen oder verzögern wollen. Am Wochenende waren E-Mails bekannt geworden, in denen ein Gruppenleiter im Bamf darum gebeten hatte, den Vorfällen "geräuschlos" nachzugehen und nicht alles "bis ins Detail" zu prüfen.

Die Niedersachsen hatten mit ihrem Verdacht gegen die Bremer Außenstelle den Skandal ins Rollen gebracht. Im Mittelpunkt steht die frühere Chefin der Außenstelle, die zwischen 2013 und 2016 in mindestens 1200 Fällen Menschen einen Schutzstatus zugesprochen haben soll, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben waren. Die Bremer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Frau und fünf weitere Personen wegen Bestechlichkeit und bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung.

Der Innenausschuss soll am 28. oder 29. Mai zusammenkommen

Die Chefin der Bamf-Bundesbehörde, Jutta Cordt, hatte am Freitag Aufklärung versprochen und die Überprüfung von 18.000 Bescheiden der Außenstelle auch aus früheren Jahren angekündigt. Gegen die Vorwürfe der Vertuschung setzte sich das Bamf zur Wehr. Die Äußerung des Gruppenleiters, "geräuschlos" vorzugehen, habe das Ziel gehabt, die Verfahren zunächst intern zu sichten, erklärte ein Sprecher. "Die Prüfung der Hinweise ist nach der ersten Durchsicht unverzüglich eingeleitet worden, und soweit erforderlich, sind die Bescheide aufgehoben worden."

In Berlin wird über die Konsequenzen aus dem Skandal gestritten. Die Grünen beantragten für Donnerstag eine Sondersitzung des Innenausschusses. Die Bundestagsverwaltung sah dies als zu kurzfristig an. Nun soll der Innenausschuss am 28. oder 29. Mai zusammenkommen.