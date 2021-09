Nach Auftritt in ZDF-Sendung : Armin Laschet erklärt seine Kehrtwende zum Thema Homoehe

Düsseldorf Jahrelang hat sich der CDU-Kanzlerkandidat gegen ein vollständiges Adoptionsrecht homosexueller Paare ausgesprochen. In einer ZDF-Sendung behauptete er nun, er sei bereits 2017 dafür gewesen – obwohl Interviews das Gegenteil beweisen. Wie kann das sein?

Am Donnerstagabend klang das jedoch plötzlich ganz anders. Als ihn eine Zuschauerin in der ZDF-Sendung „Klartext, Herr Laschet!“ fragte, warum die Union verhindere, dass ihr Sohn rechtlich zwei Elternteile habe, sagte Laschet, er hätte bereits 2017 für die Ehe für alle gestimmt. Damals stand die Entscheidung im Bundestag zur Abstimmung. Laschet durfte damals als Ministerpräsident von NRW nicht mit abstimmen.

Die Frau ist Christina Klitzsch-Eulenburg. Sie hat die Initiative „Nodoption“ gegründet, mit der sie erreichen will, dass sich die Bedingungen für homosexuelle Paare in Deutschland verbessern. Denn obwohl sie sich mit ihrer Frau gemeinsam um einen Sohn kümmert, erkennt der Gesetzgeber ihre Mutterschaft nicht an – weil ihre Partnerin das Kind auf die Welt gebracht hat. Sollte der leiblichen Mutter etwas zustoßen, wäre das Kind eine Waise und dürfte nicht automatisch bei Christina Klitzsch-Eulenburg bleiben. Ein Ausweg aus dieser Situation ist aktuell lediglich die Adoption als Stiefkind, was allerdings mit einem aufwändigen Prozess verbunden wäre.