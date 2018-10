ARD-„Deutschlandtrend“: Union und SPD fallen auf Tiefststände

Berlin Union und SPD verlieren bei den Wählern weiter an Zustimmung. Im „Deutschlandtrend“ der ARD kommen sie auf ihre bisher schlechtesten Werte. Die Grüne erhalten dagegen so viel Zuspruch wie seit Jahren nicht mehr.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union laut der ARD-Umfrage derzeit auf 25 Prozent und die SPD auf 14 Prozent. Dies ist für beide Parteien der schlechteste Wert, seitdem die Sonntagsfrage im ARD-“Deutschlandtrend“ gemessen wird. Für die AfD würden sich 16 Prozent der Befragten entscheiden, die Partei liegt damit weiterhin vor der SPD. Die Grünen würden 19 Prozent erreichen und zur zweitstärksten Kraft - für sie ist es der höchste Zustimmungswert seit September 2011. Die Linke käme auf neun Prozent und die FDP auf elf Prozent. Insgesamt würde die Regierungskoalition aus Union und SPD nur 39 Prozent erhalten.

Landtagswahl in Hessen

Landtagswahl in Hessen : Grüner Profit aus der Groko

Andere Umfragen mit eingeschlossen, liegt die Union in der Sonntagsfrage nunmehr in einer Spanne zwischen 25 und 29 Prozent, die SPD zwischen 14 und 19 Prozent. Für den „Deutschlandtrend“ hatte Infratest dimap am Dienstag und Mittwoch 1040 Wahlberechtigte befragt. Die statistische Fehlertoleranz lag den Angaben zufolge zwischen 1,4 und 3,1 Prozentpunkten.