Arbeitsmarkt Rekordbeschäftigung und Fachkräftemangel – wie passt das zusammen?

Außerdem schlagen die Wissenschaftler eine Aufwertung der dualen Ausbildung durch akademische Elemente vor. Denn berufliche Ausbildungen würden mit einer geringeren Anpassungsfähigkeit einhergehen – was ein großes Risiko in Zeiten des Wandels sei. Schließlich mahnen die Autoren noch einen Schritt an, der in weiten Teilen der Bevölkerung umstritten sein dürfte: die Überprüfung der Kurzarbeit. Fuests und Jägers Argument geht hier in etwa so: Obwohl das Kurzarbeitergeld in Krisenzeiten sinnvoll sein könne, binde es Arbeitskräfte an Unternehmen. Die stünden dann nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Bei Hunderttausenden offenen Stellen würde das den Strukturwandel behindern.