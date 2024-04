Arbeitsmarkt Rekordbeschäftigung und Fachkräftemangel – wie passt das zusammen?

Der Ökonom Simon Jäger ist Associate Professor of Economics am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA. Er vermutet, dass die meisten schlicht nicht mehr arbeiten wollen. „Viele Menschen, die neu in den Arbeitsmarkt gestoßen sind, streben keine Vollzeittätigkeit an“, sagt er unserer Redaktion. Einen Fachkräftemangel, wie er von Unternehmen häufig beklagt wird, sieht Jäger allerdings noch nicht. Die Rekordbeschäftigung spreche aus seiner Sicht dagegen. Er vermutet stattdessen, dass Firmen schlicht zu wenig für ihre Mitarbeiter tun. In einem gemeinsamen Aufsatz mit dem Ökonomen Clemens Fuest im „Wirtschaftsdienst“ kommt er zu dem Schluss, dass bessere Löhne und Arbeitsbedingungen für Abhilfe sorgen könnten. Dass Unternehmen schon jetzt über fehlende Arbeitskräfte klagen, ist in Jägers Augen „Ausdruck der Tatsache, dass Unternehmen Marktmacht am Arbeitsmarkt haben“. Zumindest ist das derzeit noch so.