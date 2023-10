Deutscher Schriftsteller und Philosoph Antisemitismus-Vorwurf gegen Richard David Precht

In Berlin ermittelt der Staatsschutz zudem in Fällen, in denen private Hauseingänge mit dem Davidstern markiert wurden, was an die Verfolgung der Juden in Nazi-Deutschland erinnert. Der in Berlin aufgewachsene israelische Armeesprecher Arye Sharuz Shalicar hatte bei X, ehemals Twitter, Fotos von zwei Hauseingängen gepostet. Die Berliner Polizei bestätigte auf Anfrage, dass inzwischen solche Fälle verfolgt würden.