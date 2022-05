Ansturm ab Juni : Höhere Spritpreise trotz Tankrabatt? - Habeck schließt das nicht aus

Berlin Ab dem 1. Juni gilt eine Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schloss allerdings nicht aus, dass der Tankrabatt auch zu höheren Spritpreisen führen kann. Auch vor Engpässen wird gewarnt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat nicht ausgeschlossen, dass der Tankrabatt auch zu höheren Spritpreisen führen kann - „wenn alle am 1. Juni zur Tankstelle fahren“. Dann sei die Nachfrage noch viel größer „und das Benzin wird auf einmal ein noch kostbareres Gut und dann haben wir den Preis gesenkt, aber in Wahrheit geht er nach oben“, sagte Habeck am Freitag gegenüber RTL/ntv.