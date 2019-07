Treffen der Konservativen : CDU-Chefin warnt vor Verfassungskrise bei Niederlage von der Leyens

Berlin Ein Nein der SPD bei der Wahl von der Leyens zur EU-Kommissionspräsidentin wäre Kramp-Karrenbauer zufolge auch eine „Belastung“ der großen Koalition.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Falle einer Niederlage von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin Mitte Juli vor einer „Verfassungskrise“ in Europa gewarnt. „Alle müssen sich vor Augen führen, dass bei einer nicht konstruktiven Haltung wir möglicherweise in eine institutionellen Krise in Europa hineinkommen“, sagte sie am Donnerstag nach einem Treffen mit dem österreichischen ÖVP-Vorsitzenden, Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Zugleich griff sie den Koalitionspartner SPD wegen deren Ablehnung von der Leyens scharf an. „Wenn die deutschen Sozialdemokraten wirklich an ihrer destruktiven Haltung gegenüber der Kandidatur von Ursula von der Leyen festhalten, dann wäre dies eine Belastung auch für die Koalition und vor allen Dingen würden sie damit möglicherweise eine Verfassungskrise in Europa riskieren.“ Das würde gegen alles stehen, wofür die Sozialdemokraten in der Vergangenheit in Deutschland gestanden hätten. Sie hoffe, dass sich die „vernünftigen Kräfte in der SPD“ in dieser Frage in den nächsten Tagen durchsetzten und Ursula von der Leyen dann auch unterstützten.