Düsseldorf : Ein Bergischer Löwe für eine CDU-Chefin unter Druck

Düsseldorf Annegret Kramp-Karrenbauer nutzt eine Preisverleihung in Düsseldorf zur politischen Manöverkritik.

Annegret Kramp-Karrenbauer hat schon ruhigere Zeiten in der Politik erlebt. Nicht nur die Umfragewerte der CDU sind eingebrochen, auch die der Bundesvorsitzenden selbst befinden sich im Sinkflug. 18 Prozent der Befragten trauen Kramp-Karrenbauer noch zu, die Union erfolgreich in die Zukunft zu führen, im März waren es 41. Als Bundeskanzlerin halten sie noch 18 Prozent geeignet (zuvor 34). Beim Mittelstands-Pfingstempfang in der Handwerkskammer Düsseldorf bot sich der 56-Jährigen am Freitagabend aber die Gelegenheit, die schlechten Werte wegzulächeln.