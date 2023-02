Pläne für Sondertribunal Ein Gericht über Putins Kriegsverbrechen

Baerbock verweist auf Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta, in der es heißt: „Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“ Russland habe dieses „zentrale Prinzip“ der UN-Charta, das Gewaltverbot, auf brutale Art und Weise durch seinen Angriffskrieg auf die Ukraine attackiert und gebrochen. Die deutsche Außenministerin will in diesem Krieg aber keine Bankrotterklärung für das Völkerrecht sehen. Baerbock sagt auch, ein Sondertribunal wäre „keine ideale Lösung“, sondern gemacht für diesen Sonderfall. Denn nach bisherigem Völkerrecht kann der Internationale Strafgerichtshof bei Verbrechen der Aggression nur ermitteln, wenn beide Staaten -- Täter- und Opferstaat, also Russland und die Ukraine – sich der Gerichtsbarkeit des IStGH unterworfen haben. Die Ukraine hat dies in einer Ad-hoc-Entscheidung nach der Annexion der Krim getan. Russland nicht. „Lücke im Völkerrecht“. Deswegen jetzt der Versuch, über ein Sondertribunal russische Verbrechen der Aggression anzuklagen. Als Signal an die Welt.