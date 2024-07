Entscheidung bei den Grünen Annalena Baerbock verzichtet auf Kanzlerkandidatur

Der Grund sei die Welt der vielen Krisen und Kriege, die Welt einer sich auflösenden internationalen Ordnung. Sie sei in ihrem Amt als deutsche Chef-Diplomatin gefordert, deswegen der Verzicht. Baerbock sagte bei CNN: „Die Welt ist offensichtlich eine ganz andere als zur letzten Bundestagswahl. Im Lichte des russischen Angriffskriegs und nun auch der dramatischen Lage im Nahen Osten braucht es nicht weniger, sondern mehr Diplomatie. Sonst füllen die Lücke andere.“ Deswegen wolle sie sich in „extremen Zeiten“ mit staatspolitischer Verantwortung voll dem Amt der Außenministerin widmen – „statt in einer Kanzlerkandidatur gebunden zu sein“. Sie wolle sich darauf konzentrieren, „meine Kraft weiterhin voll und ganz meiner Aufgabe zu widmen, Vertrauen, Kooperation und verlässliche Strukturen zu bilden – für und mit so vielen Partnern weltweit und in Europa, die darauf bauen.“ Dann ein Versprechen an die Grünen: „Und natürlich werde ich im Wahlkampf alles tun, um meine Partei zu unterstützen, wie ich es das letzte Mal auch getan habe.“