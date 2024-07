Kanzlerkandidatur der Grünen Baerbock und ihr Pfeil auf Habeck

Am Tag danach lässt Baerbock letztlich immer noch offen, warum sie die Gelegenheit eines Fernsehinterviews am Rande des Nato-Gipfels gewählt hat für ihre Nachricht an die Partei. Da wirkt auch am Donnerstag merkwürdig, wenn die Politikerin explizit „Teamplay“, also den Mannschaftsgeist der Grünen, für den kommenden Wahlkampf betont, sich aber doch erkennbar von den Niederungen der Innenpolitik absetzt. „Im Sinne dieses Teamplays werden wir jetzt alle weiteren Schritte auch in den Gremien bei uns Grünen klären.“ Vor zwei Jahre hatte die Grünen-Spitze die Möglichkeit einer Urwahl durch die 130.000 Mitglieder angekündigt, sollte sich mehr als eine Person für die Kanzlerkandidatur bewerben. Dies sollte in diesem Sommer geklärt werden. „Und entsprechend ist dann dieser Zeitpunkt von meiner Seite so gewählt worden“, sagt Baerbock lapidar über einen Grund für ihre Entscheidung. Auch die Frage, ob die Grünen zur Bundestagswahl im kommenden Jahr tatsächlich einen Kanzlerkandidaten ins Rennen schicken werden, beantwortet sie knapp. „Alle Fragen klären wir, wie bei allen anderen Parteien, bei uns in den Gremien.“ Und für alle Parteien gelte, dass sich Stimmungen in diesen angespannten Zeiten sehr schnell verändern könnten. „Deswegen gilt es erst recht, dass man in Wahlkampfzeiten alles gibt. Und Außenpolitik lebt von vielen Reisen, weil das direkte Gespräch in diesen Zeiten kaum wichtiger als je zuvor. Deswegen hat man schon noch mal eine andere Rolle als Außenministerin, wenn man in der Welt ständig unterwegs ist.“ Habeck hätte sich über „das direkte Gespräch“ mit Baerbock vor deren Bekanntgabe ihrer Nicht-Kandidatur sicher gefreut.