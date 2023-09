Außenministerin Annalena Baerbock in Texas Willkommen in Trump-Land

Alte junge Zeiten. Lange vorbei. Baerbock kommt heute in politischer Mission in einen „Bundesstaat der Extreme in einem Land der Extreme“. Texas, der zweitgrößte US-Bundesstaat, lebt traditionell noch von Öl und Gas, stellt aber gerade auf Windkraft, Solarenergie und Wasserkraft um. Die deutsche Chefdiplomatin will gewissermaßen für den Fall vorarbeiten, dass Trump, von 2017 bis 2021 Präsident Nummer 45, in gut einem Jahr zu Präsident Nummer 47 der Vereinigten Staaten gewählt werden sollte. Ausgeschlossen ist nichts im Land der auch in diesem Fall unbegrenzten Möglichkeiten. Zur großen Freude von Wladimir Putin und zum Entsetzen führender US-amerikanischer Politiker hatte Trump 2019 den Führungsstil des Kreml-Herrschers bei einem Treffen der beiden gelobt. Selbst US-Republikaner äußerten sich befremdet bis beschämt. In Zeiten des Ukraine-Krieges wäre ein solches Männerbündnis verheerend – für die Ukraine wie für Europa. Nicht ohne Grund betont Baerbock denn auch: „Auch gesellschaftlich sind die Fliehkräfte hier mit Händen zu greifen.“ Ihr gehe es darum, besser zu verstehen, was die Menschen in Texas bewege, die vor ähnlichen Herausforderungen stünden wie in Europa: Inflation, Sorge, im globalen Wettbewerb abgehängt zu werden, gute Bildungschancen für alle.