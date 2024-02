Zur bevorstehenden Israel-Reise von Annalena Baerbock Brückenbau in Nahost

Wo nur also ist die Feuerwehr, die diese jüngste Lunte am ewigen Pulverfass Nahost austritt? Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen könnte eine solche Funktion übernehmen, doch das Gremium in der Rolle des Weltpolizisten ist selbst blockiert durch die widerstreitenden Interessen vor allem der Weltmächte USA und China sowie der Großmacht Russland, deren Angriff auf die Ukraine auch ein Angriff auf die internationale Friedensordnung ist. Der Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten, eine der wenigen Säulen von Stabilität in Nahost, könnte gar zur Debatte stehen, jedenfalls auch Sicht in Kairo, wenn Israels Angriff auf Rafah tatsächlich eine Massenflucht an die Grenze zu Ägypten auslösen sollte. Denn irgendwo müssen die Menschen ja hin. An einer Feuerpause kommen beide Seiten nicht vorbei. Baerbock, Außenministerin der Mittelmacht Deutschland, versucht den Brückenschlag, der im Nahen Osten nicht selten eine Quadratur des Kreises ist – aus Gewalt und Gegengewalt. Benjamin Netanjahu ist ein Ministerpräsident, den nicht die Stabilität seiner rechts-religiösen Koalition, sondern der Krieg im Amt hält. Das verheißt nichts Gutes. Eine Feuerpause böte allen Seiten Zeit – zum Nachdenken wie sie miteinander leben wollen.