Deutsch-israelische Beziehungen Ein Prüfstein für Frieden in Nahost

Cohen betont, er sei als erster Vertreter aus dem Nahen Osten vor zwei Wochen in Kiew gewesen. Israel habe von Tag eins des Krieges an der Seite der Ukraine gestanden und wolle ihr auch ein Frühwarnsystem bereitstellen. Doch Cohen hat es bisher auch unterlassen, Russland als Angreifer in diesem Krieg klar zu benennen. Ob er jetzt beim gemeinsamen Auftritt mit Baerbock die Gelegenheit dazu nutzen wolle?, wird er gefragt. Cohen formuliert es so: „Natürlich verurteilen wir den Angriff Russlands auf die Ukraine.“ Israel tue „das Maximale in dieser einzigartigen Situation“. Er müsse auch berücksichtigen, dass in Russland rund 600 000 Jüdinnen und Juden lebten. Es sei alles nicht so einfach. „Russland ist für uns ein Schlüsselakteur in der Region“, betont der israelische Chefdiplomat. Israels neue Regierung will sich auch eine Tür zu Kreml-Herrscher Wladimir Putin offenhalten. Immerhin: Israel stimmte in der vergangenen Woche in der UN-Vollversammlung zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges der Ukraine-Resolution zu – und schlug sich damit auf die Seite der Ukraine.