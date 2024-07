Annalena Baerbock auf Deutschland-Reise Inlandsmission einer Außenministerin

Baerbock ist in diesen Tagen wieder unterwegs. Dieses Mal nicht im A350 oder A319, nicht im Regierungsflieger auf dem Weg nach Tel Aviv, nach Helsinki oder wie zuletzt nach Washington D.C. Die Außenministerin ist auf Inlandsmission, auf Inspektionsreise durch Deutschland. Baerbock hat insgesamt fünf Tage in ihrem Terminkalender reservieren lassen, um sich – auf zwei Etappen -- anzuhören, was die Menschen im Land bewegt, antreibt, stört. Erst der Norden mit Besuchen in Flensburg und Hamburg, dann der Westen mit Terminen in Bochum, Essen, Leverkusen und Köln, und schließlich der Osten mit Visiten in Suhl und Jena. Sie stoppt bei Vereinen, bei Unternehmen, bei Kultureinrichtungen, Handelskammern und geht zum Bürgerdialog. Wer in der Welt da draußen im Interesse Deutschlands agieren will, der muss wissen, was im Inland los ist. Vor zwei Jahren war Baerbock erstmals einige tausend Kilometer im Tour-Bus durch Deutschland unterwegs, um Stoff für die Nationale Sicherheitsstrategie zu sammeln, die die Ampel-Regierung dann im Sommer vergangenen Jahres vorstellte.