Umgang mit Reichtum Verdirbt Geld den Charakter, Frau Mayr?

Mayr Interessanterweise gibt es noch gar kein politisches Konzept für die Kindergrundsicherung, sondern nur ein Eckpunktepapier. Die Zahl von 12 Milliarden ist eine sehr grobe Schätzung. Der Streit hat also weder Hand noch Fuß. Ich finde es dabei aber bemerkenswert, dass die Grünen gerade eine liberale Position vertreten, nämlich sagen: Menschen sind im Grunde gut. Wenn man ihnen ein vernünftiges Auskommen gibt, werden sie die vorhandenen Bildungsangebote wahrnehmen, ihre Kinder werden Hobbys finden, später am Arbeitsmarkt teilnehmen. Die Liberalen dagegen vertreten eigentlich eine paternalistische Haltung. Sie wollen festlegen, dass Geld in Bildung investiert wird, wollen Kinder in Sonderprogramme bringen, sie betreuen. Das widerspricht der Idee des schlanken Staates und ist letztlich illiberal. Es gibt ja Leute, die kaufen Obdachlosen, die sie um Geld bitten, eine Banane. Daran erinnert mich das. Der Spender will entscheiden, was für den Bedürftigen gut sein soll, dabei weiß der das in der Regel selbst am besten.