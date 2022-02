Angriff auf die Ukraine : Lambrecht kündigt Stärkung der Nato-Ostflanke an

Lambrecht kündigt Stärkung der Nato-Ostflanke an

Berlin Die Verteidigungsministerin betont, dass Deutschland seiner Verantwortung nachkommen und die Verbündeten unterstützen werde. Man wolle sich möglichst gut auf weitere Anforderungen der Nato vorbereiten.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat als Konsequenz aus dem russischen Angriff auf die Ukraine weitere Maßnahmen Deutschlands zur Stärkung der Nato-Ostflanke angekündigt. Sie gehe fest davon aus, dass der Nato-Oberbefehlshaber für Europa an Deutschland weitere Anforderungen stellen werde, um die Ostflanke des Bündnisses zu verstärken, sagte Lambrecht am Donnerstag nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags in Berlin. „Wir werden diesen Anforderungen dann auch nachkommen.“