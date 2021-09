Streit mit dem VRR : Angeschlagene Privatbahn Abellio will RRX-Züge abgeben

Die RRX-Linie gehört zu den wichtigsten Zugverbindungen in NRW gerade für Pendler zwischen Köln und Düsseldorf. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Eine Atempause erhalten die Fahrgäste von VRR und VRS: Die insolvente Privatbahn Abellio macht bis Ende Januar erst einmal weiter. Aber das Unternehmen will wichtige Strecken in NRW ganz aufgeben, erfuhr unsere Redaktion. Der VRR erwägt, die Strecken an Wettbewerber zu übergeben.

(rky) Die Nahverkehrszüge und S-Bahnen von Abellio werden bis Ende Januar erst einmal weiterfahren. Darauf haben sich der VRR sowie zwei andere Aufgabenträger des Nahverkehrs mit dem wirtschaftlich angeschlagenen Unternehmen geeinigt. Die laufenden Verluste teilen sich die Verkehrsverbünde mit dem Mutterkonzern von Abellio, der niederländischen Staatsbahn, berichten informierte Kreise. Bis Ende Januar sollen die Verträge mit Abellio so neu ausgehandelt werden, dass der Betrieb langfristig weiter möglich ist.

Dabei drängt das Management von Abellio darauf, den Betrieb des RRX (RE1 ) von Aachen über Düsseldorf nach Hamm ebenso aufzugeben, wie alle S-Bahnen im Verbund des VRR. Dies erfuhr unsere Redaktion aus informierten Kreisen. Der Grund ist, dass diese Strecken wie die S2 (Esssen nach Dortmund), S3 (Oberhausen-Hattingen) oder auch S9 von Haltern nach Wuppertal besonders hohe Verluste einfahren. „Solches Rosinenpicken geht nicht“, sagt dazu Frank Heidenreich, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Verbandversammlung des VRR. „Die niederländische Staatsbahn muss zu ihrem Tochterunternehmen Abellio und dessen Verträgen stehen.“