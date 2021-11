„Für mich soll’s rote Rosen regnen“ : Diese Lieder wünscht sich Merkel für ihren großen Zapfenstreich

Bundeskanzlerin Angela Merkel muss ihren Zapfenstreich wegen der Corona-Beschränkungen in kleinerem Kreis feiern. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Hamburg Die Musikauswahl für den Abschied der Bundeskanzlerin steht fest. Neben einem Klassiker von Hildegard Knef probt das Stabsmusikkorps der Bundeswehr auch einen Song, der in der DDR sehr erfolgreich war.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat laut Recherchen des "Spiegel" (Samstag) die Musikauswahl für ihren Abschied getroffen. Für den Großen Zapfenstreich der Bundeswehr auf dem Hof des Verteidigungsministeriums in Berlin am kommenden Donnerstagabend habe Merkel als musikalische Einlage "Für mich soll's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef ausgesucht. Neben dem deutschen Kirchenlied "Großer Gott, wir loben Dich" probe das Stabsmusikkorps der Bundeswehr auch den Song "Du hast den Farbfilm vergessen", mit dem Nina Hagen 1974 in der DDR einen Hit landete.