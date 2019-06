Berlin : Anfallsartiges Zittern – auf Dauer ein Fall für den Neurologen

Berlin Heftige Zitteranfälle wie der von Angela Merkel im Schloss Bellevue wirken beunruhigend, es gibt aber durchaus auch harmlose Ursachen dafür.

Die wiederholten Zitteranfälle der Bundeskanzlerin lassen den Beobachter ratlos und reichlich verwirrt zurück. Fragen über Fragen: Wie mühsam hat sie sich in diesen Momenten unter Kontrolle? Was gehorcht ihr nicht? Was können die Ursachen sein? Und vor allem: Ist es etwas Schlimmes? Ferndiagnosen sind in diesem wie auch in anderen Fällen unzulässig. Allerdings verwundert die Häufigkeit der Anfälle. Sie scheinen nur im Stehen aufzutreten – als sich die Kanzlerin am Donnerstag im Schloss Bellevue bewegt und weitergeht, ist das Zittern vorbei. Und es scheint, als halte sie mit ihrem rechten den linken Arm ruhig. Zittern ist ein sehr allgemeines, vages, chamäleoneskes Symptom. Schwere emotionale Ereignisse, Ängste und Traumata können Zitteranfälle auslösen. Der Betroffene kann Probleme mit der Kälte-Wärme-Regulation oder mit den Elektrolyten haben (Natrium, Kalium) – oder unterzuckert sein. Menschen, die zu wenig trinken, neigen zum Zittern.