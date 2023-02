Softdrinks Die Getränkeindustrie kann vom Zucker nicht lassen

Nur über wenige Nahrungsmittel wird so heftig gestritten wie über Zucker. Einst ein Luxusprodukt wurde er durch die erfolgreiche Züchtung zuckerhaltiger Rüben ein Massengut. Das Rheinland ist bis heute bekannt für Anbau, Verarbeitung und Raffinade. Als großer Energiespender trug Zucker erheblich dazu bei, die Unterernährung in vielen Gebieten Europas zu beseitigen. Heute ist er aber in so vielen Lebensmitteln und vor allem in Softgetränken enthalten, dass Kinderärzte, Diabetes-Mediziner oder Präventionsstellen regelmäßig Alarm schlagen.