Am Sonntag beginnt die Sommerzeit Warum die Zeitumstellung besser als ihr Ruf ist

Eine dauerhafte Winterzeit halten Experten deshalb für sinnvoller. Doch auch sie hätte Folgen. Die Sonne in Düsseldorf ginge zum Sommeranfang am 21. Juni bereits um 4.17 Uhr statt um 5.17 Uhr auf. Noch sehr viel früher würde es in Städten hell, die weiter östlich liegen, zum Beispiel in Warschau. Hier würde die Sonne bei ewiger Winterzeit bereits um 3.14 Uhr an den Himmel steigen – mitten in der Nacht. Im Gegenzug würde es bereits um 20 Uhr dunkel werden. Besonders im Osten Europas würde eine ewige Winterzeit also dafür sorgen, dass man viele helle Stunden in der warmen Jahreszeit schlicht verschenken würde.