Nach Tötung von Luise in Freudenberg Wenn Minderjährige zu Tätern werden

Immer noch sind die allermeisten Tatverdächtigen männlich und strafmündig, besonders bei Tötungsdelikten, immerhin liegt die Zahl der unter-14-jährigen Tatverdächtigen in NRW seit Jahren in einem niedrigen einstelligen Bereich. Insgesamt scheint die Zahl der Minderjährigen, die einer Gewalttat mit Todesfolge beschuldigt werden, in Deutschland aktuell aber wieder zuzunehmen. Ein Befund, der zumindest aufhorchen lässt, denn bezogen auf alle Altersgruppen gibt es keine steigende Tendenz bei Tötungsdelikten. Im Gegenteil, in der Gesamtbevölkerung nahm die Zahl der Verdächtigen seit 2019 ab.