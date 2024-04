Von wegen Burnout Arbeitnehmer sind überraschend glücklich – aber nur in gewissen Branchen

Diese Angaben lassen schon erahnen, dass Angestellte in bestimmten Branchen deutlich glücklicher sind als in anderen. Während in der Techbranche flexible Arbeitszeiten und gestalterische Freiräume die Regel sind und sie folglich auch den ersten Platz im Glücksranking belegt, erzielen das Gesundheitswesen und die Finanzbranche aufgrund von starren Strukturen und fehlender Flexibilität entsprechend niedrigere Glückswerte. Im Report heißt es dazu außerdem, dass Arbeit im Gesundheitssektor von den Beschäftigten zwar als sinnstiftend empfunden wird, die Rahmenbedingungen aber zu Erschöpfung führen. Angesichts des anhaltenden Personalmangels und der damit verbundenen Versorgungsengpässe in deutschen Kliniken ist auch das keine Überraschung. Es führt allerdings vor Augen: Sinn allein macht noch nicht glücklich und der gesellschaftliche Nutzen einer Tätigkeit führt nicht automatisch dazu, Arbeiternehmende glücklich zu machen. Niemand sollte gezwungen sein, sich unter hoher Belastung mehr als zehn Stunden täglich in den Burnout zu schuften, wie es im Pflegebereich zum Teil der Fall ist. Fakt ist aber auch: Ohne Menschen, die bereit sind, Berufsethos über individuelles Arbeitsglück zu stellen, sähe es in vielen systemrelevanten Branchen düster aus.