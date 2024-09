1924 hätte es fast geklappt Eine kurze Geschichte des Weltfriedens

Optimisten mögen hoffen, dass die Chance auf Weltfrieden durch existenzielle Bedrohungen wie den Klimawandel steigt. Vorsichtig gesprochen gibt es aber auch Grund zur Annahme des Gegenteils. Was also bleibt? Was man sich fürs Große wünscht, im Kleinen vorleben: In all den Konflikten in der Familie, im Job, in der Nachbarschaft, im Verein, im Ort. Und: All die Ergebnisse globaler Zusammenarbeit feiern – den anhaltenden Frieden zwischen allen echten Demokratien, die Olympischen Spiele und Ärzte ohne Grenzen, Wikipedia und die Internationale Raumstation.