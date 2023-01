SPD kappt Wohnungsbauziel Das gebrochene Wahlversprechen

Und zur Ehrlichkeit gehört auch, dass Wohnungen vor allem in Ballungsräumen und Großstädten knapp sind. Hierhin streben fast alle Zuwanderer. Und die Landflucht der Einheimischen tut ein Übriges. Dagegen gibt es in weniger dicht besiedelten Regionen genügend Wohnraum, Bauplätze und auch mehr Handwerker. Wenn der Staat auf seinen unterschiedlichen Ebenen nun mit aller Kraft den Preis für Wohnungen in den Ballungsgebieten senken will, wird er den Trend in die Städte weiter befördern. Auch Mittelstädte sind eine gute Alternative zu Metropolen wie Köln, Berlin oder Düsseldorf. Das Ziel, die Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen, ist offenbar etwas komplizierter, als nur eine möglichst große Zahl neuer Bauten anzukündigen.