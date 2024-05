Deutschland fällt immer weiter zurück Vom Wohlstand verwöhnt

Wie sich die Bilder ähneln. Auf der diesjährigen Hannover-Messe, der traditionellen Leistungsschau der deutschen Industrie, meinte SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz ganz ähnlich wie Callaghan: „Lassen Sie uns den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht schlechtreden.“ Doch offenbar hatte der deutsche Regierungschef die Statistiken nicht richt gelesen. In keinem Land wird laut Industrieländerorganisation OECD so wenig gearbeitet wie in der Bundesrepublik, in kaum einem anderen Staat machen die Menschen so häufig krank oder fahren in Urlaub. In nur fünf Jahren ist Deutschland in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des IMD-Instituts für Management in Lausanne von Platz sieben auf Rang 22 abgerutscht – hinter Länder wie Taiwan, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien. Lag unser Land bei den Patenten laut Weltpatentorganisation im Jahr 1990 noch auf Platz zwei, so befindet es sich jetzt an fünfter Stelle. China, Japan und Korea sind vorbeigezogen. In der Zahl der wissenschaftlichen Entdeckungen schneiden die USA, China und Großbritannien laut dem Clarivate-Institut besser als Deutschland, dem einstigen Land der Dichter und Denker.