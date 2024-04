Nahost-Konflikt Iran und Israel - wie aus Verbündeten Feinde wurden

Die Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran im Jahr 1979 war ein weiteres Ereignis, das die Beziehungen zwischen dem Iran und dem Westen, einschließlich Israel, dramatisch belastete. Iranische Studenten hatten die US-Botschaft besetzt und 52 Amerikaner 444 Tage lang als Geiseln festgehalten. Israel, das die USA traditionell als seinen stärksten Verbündeten betrachtete, sah den Iran nun als Teil einer zunehmenden radikal-islamischen Bedrohung in der Region an. Tatsächlich unterstützte der Iran in zunehmendem Maße aktiv anti-israelische Gruppen wie die Hisbollah im Libanon und die Hamas im Gazastreifen. Beide Gruppen bedrohen Israel durch permanente Angriffe unmittelbar.