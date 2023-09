Putin empfäng Kim Jong-un Das gefährliche Bündnis der Parias

Was bedeutet die neue Kooperation für den Rest der Welt und insbesondere für den Westen, der die von Putin überfallene Ukraine nach Kräften unterstützt? Der Schulterschluss des Kremlchefs mit dem nordkoreanischen Diktator ist ein Zeichen der Schwäche Moskaus. Denn Kim ist selbst für einen solchen Gewaltherrscher wie Putin unberechenbar. Zugleich lehnt sich der Nordkoreaner an die Supermacht China an, die zwar formell mit Putin ebenfalls verbündet ist, zugleich aber eigene Interessen verfolgt. So ist Pjöngjang zwar ein Störenfried, der dem Westen das Leben schwer macht, aber das Land könnte Moskau an einer weiteren Front binden, nämlich der asiatischen, wo die Länder Südkorea, Taiwan und Japan mit den USA verbündet sind. Für Putin wäre das eine Schwächung, wenn Kim weiterhin so provoziert, wie es das gegenwärtig mit seinen Raketenversuchen tut.