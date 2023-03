Strafgerichtshof in Den Haag Haftbefehl gegen Putin - viel mehr als ein symbolischer Akt

Oder doch? Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen hat akribisch die Verbrechen der Russen in diesem von Putin angezettelten Angriffskrieg aufgelistet und dazu am Donnerstag in Genf einen Bericht vorgelegt. Der Abtransport von Kindern konnte dabei direkt Putin und der für solche Aktionen zuständigen Regierungsvertreterin Lwowa-Belowa zugeordnet werden. Das ist die Basis des Haftbefehls.