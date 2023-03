Kolumne Wissensdrang Zwei Forscherinnen wollen Wissenschaft vermitteln

Das öffentliche Verständnis für Wissenschaft verläuft in Wellen. Wissenschaftsgläubigkeit wechselt sich ab mit Wissenschaftsfeindlichkeit. In der Klima-Debatte und beim Umgang mit der Corona-Pandemie erleben Forschende derzeit eher Gegenwind. Unsere Redaktion bekennt sich zum wissenschaftlichen Fortschritt. Deshalb sollen Personen aus der Wissenschaft ihre Position darstellen können – etwa in der Kolumne „Wissensdrang“, die online unter „Meinung“ und print auf der Stimme des Westens (Seite Zwei) wöchentlich erscheint.