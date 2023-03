Wissensdrang Das stille Sterben der Academia

Seit Beginn der Pandemie macht eine Kündigungswelle von Wissenschaffenden auf eine weitverbreitete Unzufriedenheit an den Universitäten aufmerksam. Die Betroffenen bemängeln erhöhte Arbeits- und Lehrbelastung, fehlende Anerkennung durch die Hochschulleitung sowie ein durch einen maroden Verwaltungsapparat verursachtes Mikromanagement. Aber auch die existenzielle Abhängigkeit durch Drittmittelförderungen und langwierige Karrierepfade in Kombination mit unbezahlten Überstunden und Gehältern, die nicht mit den Lebenshaltungskosten Schritt gehalten haben, sind wichtige Gründe dafür, warum Akademikerinnen und Akademiker die Universitäten verlassen. Mit Social-Media-Aktionen wie der Facebook-Gruppe „The professor is out“ oder dem Hashtag #leavingacademia machen die Betroffenen auf sich aufmerksam und erhalten stetigen Zulauf.