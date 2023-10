Wirtschaftsnobelpreis Eine Feministin der Wirtschaft

Zugleich sind junge Frauen frustriert, wenn sie sehen, dass ihre Mütter nicht von ihrer guten Ausbildung in gleicher Weise wie die Männer profitieren. Erst wenn die Frauen in ihrer Alterskohorte erkennen, dass die Qualifikation doch von wirtschaftlichem Vorteil ist, beteiligen sie sich stärker am Erwerbsleben. Es liegt also an der Arbeitsteilung in der Ehe, dass Frauen ökonomisch benachteiligt sind. Der Rat an die Politik: Mehr Ausbildung und teure Programme zur Integration in die Arbeitswelt bringen den Frauen wenig, wenn sich die bisherige Arbeitsteilung, die bis heute andauert, nicht ändert. Das gilt auch in hochentwickelten Volkswirtschaften.